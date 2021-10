Campus 2016 : les avocats retrouvent l'ambiance fac

D'une obligation légale qui pouvait être perçue comme une contrainte par les avocats, le bâtonnier Yves Repiquet a voulu faire, dès 2007, «une fête annuelle de la formation continue comme un festival annuel de musique ou de cinéma».

Du Jardin d'acclimatation à la montagne Sainte-Geneviève, en passant par l'Unesco, après un détour dans les locaux de l'EFB à Issy-les-Moulineaux, Campus revient dans le Jardin qui l'a vu naître.

Cette année, le ton est à la fête. Les organisateurs ont fait de Campus un lieu festif et convivial, propice aux échanges entre avocats. « Vous pourrez vous délasser au stand massage ou encore débattre des meilleures recettes au stand couscous des membres du Conseil de l'Ordre », précise l'édito du bâtonnier Frédéric Sicard et de la vice-bâtonnière Dominique Attias.

Les avocats pourront ainsi étancher leur soif de savoir et tutti quanti durant ces quatre jours de formation, notamment lors de la grande soirée de clôture.

Le programme est dense. Le colloque d'ouverture est consacré aux nouveaux risques et obligations de conformité des entreprises, tandis que la clôture se fera avec l'annonce du projet de réforme de l'examen du barreau par les ministres concernés : Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, et Thierry Mandon, le secrétaire d'état chargé de l'Enseignement supérieur, lors de la première grande table ronde de la profession organisée en partenariat avec le Conseil national des barreaux (CNB).

Les participants auront aussi le plaisir d'entendre l'ex garde des Sceaux, Christiane Taubira, débattre avec Carbon de Sèze de l'état d'urgence ; le bâtonnier Jean-Yves Le Borgne faire un point sur le secret professionnel ; le magistrat Pierre-Delmas Goyon promouvoir les fameux MARD ; le professeur Denis Mazeaud débriefer la réforme du droit des contrats ou le bâtonnier Pierre-Olivier Sur parler de compliance. De quoi remplir les amphis !



© avocatcampus.org

Le mot du fondateur

Yves Repiquet, à l'origine de Campus, est ancien bâtonnier de Paris, avocat associé du cabinet Jeantet et représentant du Barreau de Paris auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.

Pour lui, « Campus, c'est l'idée de retrouver pour un temps sa vie d'étudiant... »

« Je suis sincèrement heureux de voir perdurer Campus qui allie enseignement scientifique, rencontres et retrouvailles entre confrères, dans une atmosphère de pré-vacances, comme c'était le cas au terme de nos années universitaires.

C'est formidable de se retrouver cette année au Jardin d'acclimatation où, depuis la première édition, a surgi l'édifice de la Fondation Louis Vuitton qui confère à ce site une dimension planétaire. Cela symbolise, à mes yeux, la capacité du Barreau de Paris à s'adapter sans cesse à la vie en mouvement qui jamais ne s'arrête. »

Quant à l'avenir... « Tant qu'il y aura des avocats qui auront soif de savoir et de perfectionnement, quel que soit leur mode d'exercice ou leur spécialité, et qui seront tout simplement heureux de se rencontrer ou de se retrouver dans un lieu de Paris où l'on se sent bien, pourquoi ne pas espérer pour Campus un avenir comparable ? »