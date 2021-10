Campus 2015 : 4 000 avocats retournent à l'école

C’est la 2eannée consécutive que le campus annuel de formation des avocats parisiens se déroule dans la nouvelle EFB, à Issy-les-Moulineaux, magnifique construction en bois et en verre imaginée et réalisée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. « Ce qu’il faut retenir de cette édition 2015, c’est l’organisation de Campus au sein de la nouvelle école des avocats. C’est un vrai pari ! » confie Sandrine Burbure, directrice de la formation continue à l’EFB.

Cette édition est surtout marquée par l’habile association de formations techniques, de thèmes d’actualité, et une touche d’humour. En témoigne les ateliers « De la procrastination à la phobie administrative : comprendre et faire face ensemble », « Garde à vue, prends garde à toi », ou « Langues et Droit – Molière, Shakespeare et le droit français du travail ».

Plus de 180 formations de 2 heures sont proposées dans tous les domaines du droit et de la vie professionnelle de l’avocat. Quatre grands axes d’activité sont pris dans leur dimension nationale, européenne et internationale : droit des personnes ; droit des affaires, contrats et vie de l’entreprise ; droit des médias, nouvelles technologies, IP/IT ; droit public, environnement et urbanisme.

« Nous avons des séquences incontournables, sur les grandes thématiques. Nous y ajoutons des sujets en lien direct avec l’actualité, en identifiant le ou les spécialistes de la question. Nous essayons par ailleurs de construire des séquences plus « singulières », je pense notamment à une session sur les smarts cities, le droit des robots ou encore le droit alimentaire, une exception culturelle française » précise Sandrine Burbure, fière du travail accompli par son équipe.

Campus 2015, c’est 300 intervenants, 50 ateliers pratiques, près de 400 heures de formation proposées aux avocats, soit 28 heures pouvant être validées sur 3 jours et demi dans le cadre de la formation continue obligatoire, sur des thèmes d’actualité : impact de la loi Macron en droit du travail, adoption controversée de la loi sur le renseignement, développement des modes alternatifs de règlement des litiges, bilan de la loi Pinel, nouvelles opportunités du démarchage autorisé… Mais aussi de nombreuses conférences et tables rondes sur l’actualité du droit bancaire, du droit des sûretés et sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. « Cette année, la réforme du droit des contrats fera l’objet d’un focus particulier par le professeur Denis Mazeaud » souligne Bruno Marguet, le chef d’orchestre originel du Campus.

Un parcours spécifique dédié à la vie professionnelle et entrepreneuriale est également proposé aux avocats avec des conseils de gestion de cabinet, du média-training, du coaching et même de l’anglais juridique. Avocats, à vos notes !