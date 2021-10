Campus 2013, nouveau cru d'excellence

Après le colloque d’ouverture et l’intervention du bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl qui portait notamment sur l’avenir du secret professionnel, un sujet on ne peut plus d’actualité, les participants ont pu assister à trois jours de formation à travers un programme dense et éclectique, au total 112 thèmes abordés, dans toutes les spécialités (pénal, droit des affaires, droit des étrangers, international, droit social, droit fiscal…) mobilisant quelque 320 intervenants de haut niveau.

Pour la première fois au cours de cet événement, les associations du Barreau de Paris ont disposé d’une quarantaine de stands sur lesquels ils ont pu présenter leurs activités, en toute convivialité.

Les jeunes avocats, réunis pour l’occasion, ont également pu découvrir dans le détail l’ensemble des services proposés actuellement par le Barreau, notamment le réseau d’achats et d’échanges Praeferentia, la garantie perte de collaboration, et la Prévoyance ; « une manière de faire de la politique professionnelle autrement », comme le soulignait Madame le bâtonnier de Paris.

Les Affiches Parisiennes se sont, elles aussi, associées à ces trois journées de formation pour venir à la rencontre des avocats, être à leur écoute et présenter leurs services, à l’heure où cette profession affronte bien des obstacles, avec notamment des projets de loi bien loin de les épargner…