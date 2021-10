Campus 2013, avec les Affiches Parisiennes…

Initié par le Bâtonnier Yves Repiquet, notamment managé par Me Bruno Marguet, cet événement d’envergure va vivre sa 7e édition du 9 au 11 juillet prochains, à la Maison de l’Unesco. Une fois encore, il va rassembler quelque 3 000 avocats autour d’un impressionnant programme de plus de 100 formations, mobilisant 320 intervenants. Pour Christiane Féral-Schuhl, le bâtonnier de Paris, « Il est important de transformer la contrainte que représente l’obligation de formation continue en opportunités : celles d’apprendre, de se mettre à jour dans son domaine de spécialité, de s’intéresser à de nouveaux métiers… »

Les Affiches Parisiennes sont associées à ces trois journées pour venir à la rencontre des avocats du Barreau de Paris, être à leur écoute et présenter leurs services. Trois fois par semaine, ce journal d’informations juridiques et d’annonces légales, qui vit à l’heure du Grand Paris, est en prise directe avec l’actualité du droit des affaires, des sociétés et de l’immobilier, à travers l’actualité, des interviews de personnalités, des analyses et des éclairages jurisprudentiels.