Campagne nationale de communication pour soutenir les commerçants

Face à l'épidémie du Covid-19, de nombreuses marques se sont vues confier un rôle plus global avec une empreinte sociétale importante. Le réseau des CCI s'est également mobilisé dès les premiers jours de cette crise de grande ampleur pour soutenir les commerçants, les TPE, les PME, les indépendants... un travail poursuivi en cette période de déconfinement.

En complément des actions d'accompagnement que nous menons, nous activons une nouvelle campagne de communication nationale pour soutenir les commerçants de nos territoires.

« Nous avons décidé de mener de façon urgente une action de communication forte en soutien à nos commerçants, très impactés par la crise que nous traversons. Nous souhaitons ainsi stimuler les achats dans le commerce de proximité. », explique Pierre Goguet, le président de CCI France.

« Ensemble soutenons nos commerçants », tel est le message de cette campagne nationale, à valeur d'engagement, réaffirmant la nécessité d'un élan commun de soutien des commerces, de prise de conscience aussi, celui que tous les Français ont le pouvoir d'agir, à leur échelle, pour relancer l'activité des commerces et l'économie française. Plus largement, elle se veut être un état d'esprit qui s'adresse au plus grand nombre : consommateurs, commerçants, CCI, collectivités, médias.

Ce message, fruit d'une réflexion créative, sera diffusé du 17 au 31 mai en presse, affichage et radio.