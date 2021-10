Campagne des formations du CFA du Cnam

La campagne s'appuie sur le parcours de 3 diplômés, en forme de success-stories mettant en valeur leur parcours professionnel via la création d'entreprise, l'accès à des postes à responsabilités ou encore l'exercice de métiers innovants :

-Simon Paupier (Paris) est devenu gérant du magasin « Juste un piano » à Levallois-Perret après une licence Métiers de l'Entrepreneuriat au CFA du Cnam ;

-Emmanuel Kinzonzi (Villiers-Le-Bel) a fondé sa marque de montres « Safnath Panea » en suivant parallèlement un master Marketing au CFA du Cnam ;

-Anne Heiderijk (Paris) a suivi sa passion en devenant experte en Big Data après un master Mégadonnées et analyse sociale au CFA du Cnam.

Construite autour d'un slogan positif et fédérateur #EnsembleVersLaReussite, la campagne vise à promouvoir une image diversifiée, innovante et valorisante de la formation en alternance de bac + 2 à bac + 5 auprès d'un public francilien.

Le CFA du Cnam profite de cette campagne pour se lancer sur Instagram. Le volet social media a par ailleurs été renforcé au détriment du dispositif affichage extérieur, allégé en raison du confinement à domicile des Français.

« Bien que nous soyons pionniers dans les formations en alternance et largement reconnus dans le monde de l'entreprise, peu de jeunes connaissent le Cnam et le CFA du Cnam. L'objectif de cette campagne est donc de gagner en visibilité et notoriété auprès de ce jeune public francilien qui veut faire le choix de l'alternance pour intégrer plus facilement le monde professionnel en développant ses compétences et connaissances. Communiquer au travers de vrais portraits sur des médias que les jeunes utilisent quotidiennement nous est apparu comme essentiel pour nous rapprocher de nos cibles et pertinent afin d'humaniser notre communication en associant notre centre de formation et nos formations à de vrais visages, des parcours de vie », explique Zmorda Abbassi, responsable de communication CFA du Cnam.

Depuis 2009, le CFA du Cnam offre, à ses apprentis, un panel varié de plus de 20 formations en alternance (de bac + 2 à bac + 5), dans les domaines tertiaires (master Marketing digital, licence Métiers de l'Entrepreneuriat, licence Commerce et développement international, licence Comptabilité et gestion de la paie, etc.) ou techniques (master Mégadonnées et analyse sociale, licence générale Informatique, diplôme d'Ingénieur Instrumentation - Métrologie Qualité, etc.).