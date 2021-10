Camille Potier rejoint Chatain & Associés

Camille Potier et Antoine Chatain ne se connaissaient pas avant de constituer un binôme pour les élections au Conseil de l'ordre auquel ils ont été élus en 2016 pour un mandat de 3 ans. La campagne, puis leur expérience commune dans l'institution ordinale, leur a révélé puis confirmé qu'ils partageaient les mêmes valeurs et une vision identique du métier d'avocat faite d'une compréhension fine des besoins des clients et de leur accompagnement rigoureux dans le conseil comme dans le contentieux.

Pour Camille Potier, « rejoindre Chatain & Associés, c'est re-déployer, avec l'équipe en place, l'accompagnement des clients du cabinet en droit pénal. C'est apporter à nos clients une maîtrise des risques pénaux et des enjeux de conformité auxquels ils doivent faire face quel que soit leur secteur d'activité ».

Précédemment chez Mayer Brown après avoir débuté sa carrière auprès du Bâtonnier Danet, l'avocate conseille et défend les entreprises et/ou les personnes physiques françaises et internationales en droit pénal des affaires et litiges commerciaux. Camille Potier intervient dans de nombreux dossiers de compliance et de lutte contre la corruption mais également en droit civil dans des dossiers de responsabilité délictuelle et contractuelle. Récemment, elle est intervenue avec succès dans des dossiers complexes et emblématiques comme les affaires Wildenstein ou Molex.

Alliant intelligence économique, stratégie juridique et judiciaire dans son approche des dossiers, Camille Potier apporte à ses clients une compréhension fine de leurs enjeux et y répond de façon globale en allant au-delà de la défense judiciaire. Son expérience à l'international lui a permis de développer un véritable savoir-faire dans la coordination d'équipes de défense multi-juridictionnelles.

« Avec les associés et collaborateurs, nous sommes ravis d'accueillir Camille et de renouer avec l'historique pénal du cabinet. Les compétences de pénaliste de Camille et son savoir-faire en matière de Compliance répondent aux nombreux enjeux que rencontrent nos clients, entreprises privées ou publiques », précise Antoine Chatain, managing partner du cabinet.