Camif bannit tous les produits non-européens de son offre

Le spécialiste tout-en-ligne de l'ameublement concrétise un peu plus son engagement citoyen en éliminant de son offre tous les produits hors UE.

« C'est une démarche que j'ai entamé dès le rachat de l'entreprise », raconte Emery Jacquillat, son repreneur. « En 2009, il y avait seulement 45 % d'articles made in France et 25 % de produits asiatiques. Peu à peu, j'ai décidé de bannir ces derniers, soit en les remplaçant par des équivalents avec un important travail de sourcing, soit en faisant le choix radical de ne plus les proposer ».