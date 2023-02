Cabinets, la nouvelle fonctionnalité de la plateforme Predictice

Plus de 70 000 avocats exercent en France, la majorité d’entre eux ayant un site internet qui présente l’activité du cabinet et ses membres au grand public. La disparité des informations mises en avant par chacune des structures est toutefois telle que les clients potentiels peuvent avoir de grandes difficultés à s’y retrouver. Les confrères à la recherche d’un avocat susceptibles d’intervenir à leurs côtés dans un dossier rencontrent également la même difficulté.

Grâce au lancement de Cabinets, Predictice propose à présent sur sa plateforme une page dédiée à chaque cabinet d’avocats qui regroupe de façon synthétique, claire et uniformisée, l’intégralité des informations pertinentes les concernant.

En particulier, en connectant la liste des cabinets d’avocats fournie par le Conseil national des Barreaux à la base de données juridiques préexistante de Predictice, la fonctionnalité donne accès aux décisions de justice les mentionnant, permettant ainsi d’appréhender au mieux leur activité contentieuse. C’est ainsi que Predictice renseigne désormais sur l’activité de structures telles que Darrois Villey Maillot Brochier, Fromont Briens ou encore Racine.

Chaque cabinet a d’ailleurs la possibilité d’envoyer des décisions qui ne figureraient pas encore sur la plateforme, de façon à enrichir sa page ou de demander une modification pour briller encore plus fort !

Ces pages renouvellent la façon d’aborder les classements ou les annuaires en proposant une vision complémentaire, moins déclarative et plus analytique. Elles sont particulièrement utilisées par les directions juridiques de grands groupes et les compagnies d’assurances.

Une nouvelle fonctionnalité au service des professionnels du droit, qui s’inscrit dans le droit fil des ambitions de Predictice depuis toujours : favoriser la transparence sur le marché du droit.

« Chaque cabinet d’avocats a désormais sa page sur Predictice : c’est un atout formidable pour mettre en lumière l’activité de ses membres auprès des clients potentiels et des confrères ! », a déclaré Louis Larret-Chahine, co-fondateur de Predictice.