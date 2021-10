Ca tourne pour Matsuri !

Originalité des lieux : les plats, préparés à la minute, transitent paisiblement sur un « convoyeur » où chacun peut se servir, au passage, au gré de ses envies et de son appétit. La chaîne s’offre aujourd’hui une nouvelle identité visuelle très festive (Paris, La Boétie), dessinée par Hiroko Kusunoki et Nicolas Moreau, et une nouvelle base line : « happy sushi ». Bien en place sur la vague « sushis » qui persiste à déferler sur la capitale, Matsuri propose une nouvelle carte créative avec, en bonne place, le sushi saumon mi-cuit ; le temaki, feuille de nori, crevette tempura et avocat ; le maki feuille de soja, crudités et fromage frais ; le cheesecake thé vert matcha… le tout, bien évidemment, réalisé dans la tradition nippone, avec 90 % de produits frais.