Ca glisse dans les Hauts-de-Seine

A Fontenay jusqu'au 11 janvier, les mercredis (de 14h à 18h) et samedis (15h à 20h), la patinoire écologique est ouverte gratuitement dans la cour du Château Laboissière. L'accès est gratuit et les patins prêtés sur place gratuitement. Plus d’informations sur www.fontenay-aux-roses.fr

A Puteaux, la patinoire est ouverte jusqu'au 26 janvier. Plus d’informations sur www.puteaux.fr

A la Garenne-Colombes, il est possible de se laisser glisser jusqu'au 12 janvier. Plus d’informations sur www.lagarennecolombes.fr

Villeneuve-la-Garenne propose jusqu'au 5 janvier une patinoire de 64 m² réservée aux enfants de moins de 8 ans, la patinoire est installée au pied de l’Hôtel de ville, sur le parvis Gaston-Doumergue. Elle est ouverte tous les jours de 10h à 19h. Plus d’informations sur www.villeneuve92.com

Clamart sur glace jusqu'au 6 janvier. La traditionnelle patinoire est associée à des trampolines et à des parcours aventure installés place Aimé-Césaire. Ouvert de 13h à 19h du lundi au dimanche. Fermeture de 12h à 13h. Plus d’informations sur www.clamart.fr