C’est parti pour la Randopolitain !

C’est un événement sportif et culturel dynamique qui vient de commencer dans toute la région d’Île-de-France avec la Randopolitain, et ses 100 randonnées, jusqu’en 2024. Le rendez-vous a pour ambition de superposer le réseau des transports en commun franciliens et celui des sentiers de grande randonnée de la Fédération française de la randonnée pédestre. L’objectif, dessiner le plus important circuit au monde de balades accessibles en train !

Une idée née pendant le premier confinement dans la tête des journalistes du média en ligne Enlarge your Paris. Tous désireux de retrouver le chemin de la nature sans voiture, avec simplement leur abonnement de transport. La Randopolitain compte ainsi exploiter, outre le métro, 390 gares des lignes de trains et RER d’Île-de-France. Alors même que la région est par ailleurs traversée de douze sentiers pédestres de grande randonnée (GR), balisés et entretenus par la fédération…

1 896 kilomètres de sentiers au cœur du projet

Jusqu’à présent, des milliers de kilomètres de sentiers étaient à portée de train sans être reliés au réseau ferré. Le projet Randopolitain vise donc à relier ces sentiers aux gares en créant de nouvelles boucles et itinéraires. Le but de l’événement est de dessiner un réseau de 1896 kilomètres (1896 étant la date de création des JO modernes) de balades de gare à gare, en traversant bien entendu tous les paysages de la région, des plus urbains aux plus naturels.

Cette « olympiade » veut aussi démocratiser la marche en utilisant les transports en commun. En liant sport, culture et découverte du patrimoine et des paysages franciliens, la Randopolitain s’inscrit dans le cadre de l’Olympiade culturelle. Entre le 26 juin 2022 et le 22 septembre 2024, Enlarge your Paris et ses partenaires proposeront un cycle de 100 randonnées gratuites et ouvertes à tous en compagnie de botanistes, philosophes, forestiers, bibliothécaires, artistes, ou paysagistes.

Plusieurs balades proposées tous les mois

Un dimanche sur deux et un mercredi par mois, ce sont deux balades, une de 15 ou une de 25 km, qui seront organisées. Le départ se fera d’une gare, pour ensuite emprunter les sentiers de la Fédération. Chemins dont les pratiquants pourront s’éloigner, pour découvrir les espaces naturels protégés de l’Agence des Espaces verts de la région Ile-de-France et de l’Office national des forêts.

Jusqu’à novembre, le premier des trois thèmes de ces deux ans de randonnées sera La Seine. Avec au menu le GR2, et ses 18 dates, qui fera voyager de la Seine-et-Marne à l’Yonne, en passant par les Yvelines, et même la Normandie. Pendant tout l’été, des randonnées permettront de découvrir Paris et la Seine-Saint-Denis sous un autre jour. Tout un programme !