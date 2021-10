C'est la Fête du pain, jusqu'au 19 mai

Cet événement a été créé en 1996 à l’initiative de Jean-Pierre Raffarin, alors Ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat.

Aujourd’hui, la Fête du Pain permet d’aller partout en France à la rencontre des boulangères et des boulangers pour découvrir leur métier et leurs produits. L’ambiance est à la fête sur les places des villes et des villages où de nombreuses animations sont proposées sous le signe de la convivialité, du partage et du plaisir !