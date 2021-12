C’est l’Essentiel !

C’est dans son quartier de vie et de cœur, qu’il décide de créer “L’Essentiel”, un restaurant gourmand aux allures de bar à vin, associant découvertes culinaires et œnologiques, sous les auspices d’un cadre agréable et d’une ambiance qui sent bon la vie de quartier.

Les trois salons du restaurant, ainsi que sa terrasse surplombant la rue Lepic, vous invitent à partager un moment privilégié, attentionné. Tout en ayant la possiblité de les privatiser, le temps d’une soirée. Franck conseille les vins pendant que Noah, le jeune chef d’origine basque, cuisine des produits frais, de saison, tout en délicatesse et en originalité. La carte se renouvelle au gré des envies, des découvertes, du goût et de l’élégance ; une fusion équilibrée entre bistronomie parisienne et évocation du Sud-Ouest : poulpe à la plancha, tataki de thon – piquillos, ceviche de dorade avec son mousseux de coco, la côte de bœuf ou l’entrecôte au jus whisky. Côté vins, la carte élaborée par Olivier Théron, ne compte pas moins de 110 références, la plupart produits par des vignerons indépendants.

61 rue Lepic – 18e ardt

Du mardi au samedi, de 18h à 2h ; brunch le dimanche de 10h30 à 16h.