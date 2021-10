BVA – USI Events : évolution des attentes des dirigeants en matière d'innovation technologique

A travers l'évènement Unexpected Sources of Inspiration (USI), OCTO Technology incite chaque année les dirigeants à remettre en question leur façon d'aborder les évolutions et les innovations inhérentes à leur métier au travers de témoignages de spécialistes issus de secteurs multiples. Cette année, ce questionnement se matérialise par une enquête visant à comprendre comment les dirigeants perçoivent la technologie, de son utilité aux perspectives qu'elle peut offrir en passant par son influence sur le travail. Menée à sa demande par l'institut BVA, une centaine de décideurs en entreprise (grands groupes, startup et ETI) ont été interrogés sur ce sujet, entre avril et juillet 2020.

Le premier élément qui en ressort est l'importance que revêt la technologie dans la prise de décision. En effet, 94 % des répondants sont convaincus qu'une meilleure culture technologique permet de prendre des décisions plus éclairées.

Pour autant, si 59 % des sondés pensent qu'il faut développer la technologie pour améliorer l'avenir, 61 % rappellent l'importance de limiter l'impact des technologies et privilégier le « low tech ». Un constat qui traduit une volonté de développer la technologie de manière raisonnée dans les entreprises, malgré l'utilité reconnue de ces outils.

Influence des technologies sur le développement des entreprises

Autre élément marquant, le sentiment partagé, à la quasi-unanimité, que l'entreprise de demain ne pourra se développer et se pérenniser sans l'influence des technologies. Ainsi, 86 % des dirigeants pensent que les évolutions technologiques ont une influence forte sur l'évolution de leur business model et 96 % estiment qu'il s'agit d'un sujet stratégique clé au sein de leur entreprise.

Parmi les principaux vecteurs de transformation, les sondés citent l'intelligence artificielle à 77 %, l'Internet des objets à 47 % et le Cloud Computing, à 41 %. Si 82 % des décideurs considèrent être suffisamment informés des évolutions technologiques qui pourraient avoir un impact sur leur entreprise, ils sont 86 % dans les startups et 85 % dans les grands groupes, contre 72 % dans les ETI.

S'agissant des moyens utiliser pour s'informer, le bouche à oreille est majoritairement privilégié, ainsi que les rencontres entre pairs, citées par 66 % des répondants, et devance la consultation de sites et de blogs spécialités (52 %) et les évènements professionnels (51 %).

Bénéfices/risques des défis technologiques à venir

La transformation technologique reste un défi pour toutes les entreprises, et alors même que 4 décideurs sur 5 s'estiment confiants dans la capacité de leur structure à suivre le rythme des évolutions technologiques. Interrogés sur leurs trois principaux challenges, les dirigeants citent la capitalisation sur la donnée pour créer plus de valeur, à 95 %, la nécessité de renforcer la sécurité des systèmes d'information, à 91 % et le développement du travail à distance, à 87 %.

La priorité de ces enjeux est liée aux bénéfices qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Il s'agit de gain de productivité, pour 50 % d'entre eux, mais également de l'amélioration de l'expérience client (45 %) et d'une réponse plus pointue aux besoins des clients (41 %). Cependant, les décideurs interrogés estiment également que ces transformations peuvent être sources de risques pour l'entreprise : 54 % redoutent un trop fort investissement dans la conduite du changement et 42 % évoquent une difficulté à évaluer le retour sur investissement.

Enfin, fait important, la culture d'entreprise reste un frein majeur pour 41 % des répondants et près de 4 dirigeants sur 5 estiment qu'une intégration efficace des évolutions technologiques ne peut passer que par une modification en profondeur l'organisation de l'entreprise.

Évolution technologique en temps de crise sanitaire

Si la transformation numérique constitue une de leurs priorités depuis plusieurs années, la crise sanitaire actuelle a fait basculer les entreprises françaises d'un monde avec du numérique à un monde 100 % numérique et accéléré considérablement leur processus d'adoption des évolutions technologiques. De fait, 71 % des décideurs estiment que la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur l'implémentation des outils collaboratifs au service du travail distribué, 59 % sur la digitalisation des canaux de distribution et 47 % sur la sécurité informatique.