Business Model ou Business Plan ?

Si la distinction paraît évidente à certains, l’expérience du terrain prouve pourtant le contraire. En effet, certains confondent encore les deux appellations et leurs usages.

Aujourd’hui, il vaut mieux parler de BM que BP et ce, pour plusieurs raisons. Contrairement au BP qui porte essentiellement sur la tarification, la structure de prix, voire les différentes manières de générer du chiffre d’affaires, le BM est beaucoup plus complet. L’intérêt du Business Model est d’apporter une vision globale sur la manière de générer de la valeur pour le client et pour l’entreprise. Il intègre en son sein les aspects stratégiques, marketing et financiers.

Dans le cas du BP, l’approche s’applique à convertir financièrement une idée en une solution formalisée. Dans l’autre, le questionnement et la remise en cause est permanente, le modèle de l’entreprise s’adapte ainsi à son évolution réelle et non seulement à ses prévisions, et se consolide au contact de son marché.

La préparation du Business Model est minutieuse certes, mais elle permet de fixer un cap et de palier la faiblesse de certains dirigeants d’entreprise qui naviguent bien souvent à vue...