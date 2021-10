Business France et CCI France lancent “Team France Export”

Business France et les CCI de France convergent pleinement sur l'urgence de poursuivre l'information et la sensibilisation des entreprises sur leur développement à l'international, d'identifier au sein des territoires les entreprises ayant le potentiel de s'internationaliser, de les aider à se structurer dans ce but et de les orienter vers les marchés potentiels à l'étranger. Business France et les CCI de France souhaitent s'engager dans une alliance stratégique des besoins des entreprises et des territoires en faisant émerger une “Team France Export” (TFE) « lisible et efficace ».

En France, des guichets uniques TFE vont être mis en place, notamment entre chaque CCI régionale (CCIR) et Business France, sous l'égide des Régions, dont la compétence en matière de développement international des entreprises a été consacrée dans la loi NOTRe.

A l'étranger, un correspondant unique TFE sera désigné dans chaque pays de destination, chargé d'accompagner des PME à l'export. Il pourra être un acteur privé, sélectionné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence.

Enfin, la mise en œuvre d'outils digitaux permettra la transformation de l'action de l'ensemble de ces acteurs publics associés à la politique de soutien à l'export – l'Etat, via son opérateur spécialisé Business France et les CCI, mais aussi les Régions –, en lien avec les acteurs privés.

Mutualisation des forces

L'accord stratégique signé dernièrement matérialise le cadre dans lequel les Parties ont été et seront amenées à mutualiser des équipes, des moyens, des méthodes et des outils. Il permet notamment de rationaliser, de consolider et d'optimiser l'offre d'accompagnement des entreprises par la mise en œuvre d'une offre commune de service aux PME pour leur développement export.

Cet accord permet par ailleurs de déployer dans chaque région

des équipes mixtes de conseillers et de partager des outils digitaux – CRM et plateforme de solutions export...

La Team France Export vise également à mettre en place une gouvernance commune garantissant le pilotage efficace de cette alliance.

Comme le souligne Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, « La bataille de l'Export se gagne d'abord dans les territoires et la Team France Export y répond en proposant aux entreprises, au plus proche du terrain, les meilleures solutions d'internationalisation. Cette alliance additionne la connaissance et la légitimité territoriale du réseau consulaire et l'expertise internationale de Business France. Et nous partageons avec les CCI de France un même constat : nous devons aux entreprises, nous devons aux régions et à l'Etat, et nous devons à nos deux réseaux de réussir. C'est un grand motif de fierté, mais aussi le fruit de notre action commune, qu'une très grande majorité des Régions aient accepté cette nouvelle offre d'un dispositif public refondé, centré sur les besoins de chaque entreprise, et président désormais aux destinées de la Team France Export. » De son côté, Pierre Goguet, président CCI France, précise qu'avec une confiance et une pratique déjà installées, « cet accord réaffirme nos ambitions communes et notre conviction que l'alliance des acteurs est la bonne solution pour amener les entreprises à la réussite internationale ».