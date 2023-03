Bus en grande couronne : Île-de-France mobilités attribue quatre nouveaux contrats

Quatre nouveaux contrats ont été attribués par IDFM à des Communautés d’agglomération. Transdev est désigné pour l’exploitation des lignes de bus desservant la Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne (concerne 37 lignes de bus et 1 service de Transport à la Demande), et pour l’exploitation des lignes de bus desservant le cœur urbain de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (exploitation de 35 lignes de bus). Ces contrats de délégation de service public débuteront le 1er août prochain, pour des durées respectivement de cinq à six ans. Par ailleurs KEOLIS est désigné pour l’exploitation des lignes de bus desservant le Nord et l’Est de la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France (39 lignes de bus, et 1 service de Transport à la demande). Ce contrat de délégation de service public débutera le 1er août, pour une durée de cinq ans. Enfin, Île-de-France Mobilités attribue à Lacroix-Savac le marché public...