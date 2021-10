“Bus Bords de Marne” : IDFM approuve la concertation

IDFM a organisé une concertation sur le projet de “Bus Bords de Marne”, du 9 novembre au 8 février. Tous les riverains, usagers de l'ex-RN34, usagers des transports en communs, entreprises, associations et collectivités ont été invités à participer à enrichir le projet et à le faire évoluer pour qu'il réponde au mieux aux besoins et aux attentes du territoire. De nombreuses modalités ont été proposées et adaptées au contexte sanitaire, au gré des 895 contributions.

Selon IDFM, « la concertation a mis en évidence un soutien significatif au projet “Bus Bords de Marne” dans son principe et son tracé général, avec des propositions alternatives de tracé à l'approche des terminus ». Autres thèmes largement discutés : « la réduction envisagée de la capacité routière sur l'ex RN34 » et de manière général « le partage des fonctionnalités sur la voie, entre voitures, piétons, cyclistes, arbres, stationnement, et compte-tenu des emprises disponibles ».

Après avoir analysé le bilan de cette concertation, Île-de-France Mobilités « a décidé de poursuivre le projet et de lancer les études préliminaires en portant une attention particulière aux thèmes suivants : l'optimisation des interconnexions du Bus aux terminus, le partage des fonctionnalités sur la voirie, l'étude de différents scénarios en lien avec les collectivités s'agissant du nombre de voies routières et l'analyse de leurs impacts sur la circulation routière, l'aménagement des carrefours, le cadre de vie, ainsi que le calendrier du projet ».