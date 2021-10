Burton : Taylor Wessing conseille Thierry le Guenic

Taylor Wessing a accompagné Monsieur Thierry le Guenic dans le cadre de l'acquisition de l'enseigne de prêt-à-porter, d'accessoires et de chaussures pour hommes et femmes, Burton of London, qui était exploitée par le Groupe Omnium depuis 1991.

Le projet de prise de contrôle exclusif de la société Burton of London a été déposé le 30 septembre auprès de l'Autorité de la concurrence qui a autorisé l'opération sans conditions, après deux mois d'examen. L'autorité rappelle que « M. Thierry Le Guénic est un particulier qui dispose de participations contrôlantes et non-contrôlantes dans différents secteurs ».

Depuis 2019, il a pris des participations dans diverses entreprises, notamment dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter comme Chevignon, Cosmoparis, San Marina, Lejaby et les maillots de bain Rasurel. Comme pour Habitat acquis en octobre 2020, Thierry Le Guénic s'est présenté seul pour la reprise de Burton of London.