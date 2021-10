BuroClic confirme son partenariat historique avec la société Lexbase

« Grâce à ce partenariat nous apportons toujours plus de services à nos clients », nous explique Gilles Lombard, directeur de la société BuroClic, « l’intégration de l’accès à la base de jurisprudence de Lexbase à partir de BuroClic doit apporter un plus grand confort d’utilisation des deux outils lors de la rédaction des actes. Les cabinets d’avocats utilisant notre solution sont ainsi reliés en un clic à un outil d’actualité et de recherche juridique depuis leurs postes équipés du logiciel. L’accès au flash d’actualité juridique et à la base de jurisprudence nationale mis à jour quotidiennement leurs permet d’enregistrer les informations sélectionnées dans les dossiers sur lesquels ils travaillent. Cette intégration doit améliorer considérablement leur efficacité en termes de recherche et d’organisation autour du processus de rédaction de leurs écritures. Cette souplesse de travail fait partie de l’un des nombreux avantages que nous proposons aujourd’hui au travers du Pack Licence annuel ».