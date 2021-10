Bureaux : l'Île-de-France en mesure d'accueillir un départ massif d'activités de Londres

La place de Paris est le territoire d'Europe qui a la plus grande capacité d'accueil dans le cadre du Brexit : 650 000 m² de bureaux permettent de recevoir 30 000 emplois dès aujourd'hui, et davantage d'ici à 2019-2020, notamment grâce à la livraison de projets comme les tours Duo à Paris (86 000 m²) ou la tour Alto à La Défense (56 000 m²).

« Cette capacité d'absorption résulte de la puissance de l'économie francilienne », souligne Didier Kling, président de la CCI Paris - Île-de-France. La région-capitale enregistre en moyenne, chaque année depuis 25 ans, la création de 25 000 nouveaux emplois et la construction de 500 000 à 1,5 million de m² de bureaux neufs. À ce jour, le parc de bureaux franciliens s'élève à plus de 53 millions de m² de bureaux, dont 7 % sont vides. La Chambre, dans son analyse, a uniquement pris en compte les surfaces disponibles dans les quartiers pour lesquels les acteurs financiers étrangers manifestent un intérêt.

La CCI pleinement mobilisée pour que la Région profite du Brexit

Au-delà des bureaux disponibles, l'Île-de-France dispose d'atouts immobiliers complémentaires par rapport aux autres métropoles en lice pour accueillir des activités financières, telles que Francfort, Amsterdam, Dublin, Milan, Luxembourg. Les derniers chiffres de construction de logements confirment que, sur ce terrain aussi, la dynamique est francilienne : plus de 75 000 logements mis en construction entre mi-2016 et mi-2017. Et le mouvement s'accélère encore, à mesure que le Grand Paris des Transports prend forme.

La CCI Paris - Île-de-France est pleinement mobilisée pour que la région-capitale tire profit du Brexit. Le renforcement de la masse critique des activités financières présentes en Île-de-France, et l'arrivée de nouvelles expertises, élargiront l'offre de services de haut niveau accessibles aux sièges sociaux des autres secteurs d'activités, avec des retombées positives pour l'ensemble de l'économie nationale. À la suite de cette étude, la Chambre poursuit son action dans le cadre du guichet « Choose Paris Région » , et rendra, d'ici à l'été 2018, les conclusions de ses travaux en cours sur l'impact du Brexit pour les principaux secteurs d'activités franciliens.