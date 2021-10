Bureaux Expo 2014 Paris-Porte de Versailles, Pavillon 4

Les principaux leaders du marché du mobilier, de l’acoustique, des accessoires et des systèmes de tri pour les espaces de travail, ont choisi Bureaux Expo, seul salon annuel du matériel de bureau en France, pour dévoiler leurs dernières innovations. L’occasion pour plus de 8 000 architectes, designers d’intérieur, directeurs des services généraux, des achats, de l’environnement de travail, industriels, techniques des collectivités… de découvrir des solutions tendances et performantes, sur un lieu unique de 5 000 m².