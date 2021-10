Bureaux à Partager devient Ubiq

Ce changement d'identité signe ainsi une ambition forte : Ubiq promet de trouver la solution de bureau adaptée aux enjeux et besoins précis de chaque entreprise (des TPE-PME-ETI aux grands groupes) - du télétravail au bureau fermé, en open-space ou en coworking, en bail classique ou flexible - et dépassant donc les simples variables prix-m2-adresse pour questionner plus en profondeur les entreprises sur leur recherche de bureaux.

Réponse adaptée aux nouveaux besoins hybrides des entreprises et des collaborateurs

Aujourd'hui, l'entreprise voit ses collaborateurs travailler de partout. Si le phénomène n'est pourtant pas nouveau, il a été largement accéléré par la crise et par le recours massif au télétravail depuis maintenant plus d'un an. Le bureau n'est donc désormais plus un lieu unique et rigide, mais un écosystème de lieux pour vivre et faire vivre l'entreprise. Une ubiquité nouvelle que Bureaux à Partager a décidé d'inscrire désormais pleinement au cœur de sa marque et de son ADN en donnant naissance à Ubiq. Sa mission : permettre aux décideurs de considérer toutes les solutions et nouveaux modèles de bureaux pour choisir la solution la plus juste pour leur entreprise.

Ubiq rassemble donc sur sa plateforme, repensée à l'occasion de ce rebranding, l'ensemble des offres émanant tant des professionnels de l'immobilier que des particuliers disposant de m2 en trop, afin de proposer aux demandeurs en recherche d'un espace de travail un éventail de solutions le plus riche possible :

- Le bureau indépendant en prestation de service,

- Le bureau indépendant en bail 3/6/9,

- Le bureau en espace de coworking,

- Le bureau en sous-location,

- Le pass télétravail en tiers lieu,

- Le bureau en bail précaire ou dérogatoire,

- Une combinaison de solutions en tiers lieux et en bureau traditionnel.

Pour accompagner avec précision les entreprises dans cette recherche, Ubiq propose ainsi un panel d'outils d'aide à la décision leur permettant de mesurer et comparer les atouts de chaque solution, et leur capacité à répondre à leurs besoins précis.

Ambitionne de rassembler près 9 000 annonces d'ici à 2025

Présent à Paris et en Ile-de-France, mais également à Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille, Ubiq rassemble actuellement près de 3 000 espaces de travail sur sa plateforme ubiq.fr. Un chiffre que l'entreprise ambitionne de doubler d'ici deux ans, avant d'atteindre les presque 9 000 offres disponibles à l'horizon 2025.

« Aujourd'hui, les entreprises ne font plus un choix de bureaux dicté uniquement par une typologie de contrats, un nombre de m2 ou de postes. Elles recherchent des bureaux pour soutenir la croissance de leur équipe, leur modèle de télétravail et d'organisation, leur culture. Avec Ubiq, nous ambitionnons de référencer toutes les solutions de bureaux à considérer par une entreprise, pour qu'elles puissent faire leur choix de manière éclairée et trouver la solution à leurs besoins », explique Mehdi Dziri, directeur général de Ubiq.

Pour soutenir ces ambitions fortes, Clément Alteresco (fondateur de Bureaux à Partager) a laissé la main à Mehdi Dziri, qui prend la direction générale de l'entreprise (début 2021). Il est adossé à une équipe de 23 personnes.