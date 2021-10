Bulletin de santé mensuel des entreprises d'Ile-de-France

Dans un contexte où les perspectives de croissance sont toujours modestes, avec une dégradation de la situation financière des entreprises –surtout les TPE–, un investissement atone et un chômage stabilisé à un haut niveau, les chiffres de l'OCED mettent en relief une augmentation continue des liquidations judiciaires depuis décembre 2013. Cette augmentation est plus rapide en Ile-de-France qu’au plan national, avec un impact sur l'emploi toujours aussi marqué.

Dans le détail, en glissement annuel au 1er août 2014, les procédures collectives ont augmenté de 1,5 % en France et de 3 % en Île-de-France. Alors que le taux de progression des ouvertures de procédures au plan national est en phase de décélération, celui de la région francilienne est entré dans une période d’accélération.

Parallèlement, sur un an, en glissement annuel au 1er septembre 2014, le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) reste stable (+ 1 %). Ce mouvement d’ensemble cache l’importante progression des sauvegardes (+ 17 %).

Enfin, le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse de manière plus réduite que sur les mois passés (9 %). Cette évolution est liée au fort recul des conciliations.

Dans le cadre de l’alerte du président du Tribunal de commerce, le nombre des convocations croît (+ 15 %), celui-ci s’amplifiant depuis le début de l’année.

Évolution des ouvertures de procédures collectives en France et en Île-de-France depuis janvier 1998

(sur 12 mois glissants, base 100 - décembre 1993)

(Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes)



Liquidations judiciaires et procédures d'observation -sauvegardes et redressements judiciaires- en Ile-de-France depuis janvier 2011 (sur 12 mois glissants)





(Sources : Oced, BODACC et Tribunaux de commerce)