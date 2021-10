Budget primitif 2019 de la Ville

Comme le souligne la maire de Paris, « Nous entrons dans une année de livraison importante de nouveaux équipements et services. Partout la Ville se transforme pour devenir plus accessible, plus respirable, et s'embellir ».

Cette transformation passe par des investissements importants, « qui sont les moyens de nos ambitions pour les Parisiens ».

Malgré les incertitudes qui demeurent importantes, notamment au regard des discussions en cours sur le projet de loi de finances, et celles à venir au premier semestre 2019 sur la réforme globale de la fiscalité locale, « nous poursuivons avec constance la mise en œuvre de notre stratégie budgétaire, encore saluée récemment par les agences de notation ».

Cette stratégie « est fondée sur la stabilité de la fiscalité directe locale, au service du pouvoir d'achat des Parisiens. C'est une préoccupation qui guide notre action depuis le début de la mandature, et à laquelle nous ne dérogerons pas. C'est pourquoi, en parallèle, nous nous appuyons sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et sur un ambitieux plan d'investissement qui participe à l'amélioration de la qualité des services publics, au service des Parisiens ».

À travers ce budget, comme le souligne Anne Hidalgo, « c'est un Paris à vivre qui se dessine ; une ville qui cultive un cadre de vie apaisé, en allouant davantage de moyens à la propreté et à la sécurité. Deux champs d'action prioritaires qui, dans le contexte actuel, concentrent tous nos efforts ».