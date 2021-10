Budget participatif de Montreuil : 36 projets retenus

Pour le maire, Patrice Bessac, cette édition 2018 est un grand succès avec 5 176 votants : « réussir à pratiquement quadrupler la participation citoyenne dès la deuxième édition du Budget participatif est une preuve de la vivacité de la démocratie locale à Montreuil ».

Dès 2019, puis en 2020, 36 projets issus des urnes verront le jour dans les différents quartiers de Montreuil. Les projets retenus par les Montreuillois concernent des aménagements qui « facilitent et sécurisent les déplacements et la mobilité, favorisent la convivialité et les rencontres de proximité dans les quartiers, renforcent la place de la nature en ville, - créent des aires et espaces de jeux et encouragent les pratiques sportives et culturelles. »

Par ailleurs les Montreuillois ont voté pour deux projets “Ville” d'un montant de 500 000 euros, concernant plus de trois quartiers : L'Atelier des femmes, chantier participatif pour la construction d'un local destiné à la transmission des savoirs du bâtiment par l'association Les Enchantières et Montreuil vivre ensemble, création d'un espace de vie partagé et écologique favorisant l'insertion sociale en aidant à la viabilisation d'un lieu et en bâtissant des logements passerelles de type “tiny house”.