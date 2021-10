Budget 2015 des Hauts-de-Seine

Le Département s’est fixé des priorités : la lutte contre les effets de la crise sur les populations et les investissements porteurs d’emplois et de croissance.

Les crédits destinés au financement des actions sociales, première responsabilité départementale, s’élèvent à 778,5 millions d’euros en fonctionnement (hors charges de personnel et frais de structures), soit une augmentation de près de 2 % par rapport à l’année dernière. En 2015, un nouveau service d’accueil familial (SAF) sera mis en place. L’objectif est d’orienter le plus rapidement possible les enfants chez les assistantes familiales en attente.

588 millions d’euros sont par ailleurs dédiés à l’investissement, porteur d’emplois et de croissance. Le Département va continuer de jouer un rôle majeur de soutien à l’emploi en menant des aménagements structurants qui seront déployés sur l’ensemble du territoire. Pour le Conseil général, « il s’agit de répondre à la fois aux besoins des Alto-séquanais et des entreprises ». Les crédits seront principalement destinés à des programmes d’habitat (76,2 M€), de réhabilitation des collèges (69,7 M€) et d’infrastructures routières (67,7 M€). 36,7 M€ seront dédiés à la rénovation urbaine. 3,5 M€ seront investis pour construire un nouveau pôle social à Châtenay-Malabry. Afin de préserver et d’améliorer le cadre de vie des Alto-séquanais, 11 M€ seront dédiés pour préserver et aménager des espaces verts.

Le Conseil général continuera, par ailleurs, à de poursuivre sa politique innovante tournée vers la jeunesse, le sport et la culture 18,8 M€ seront dédiés aux dotations de fonctionnement des collèges publics ; 6,6 M€ à la gestion de la restauration scolaire (hors masse salariale) ; 3,1M€ aux actions éducatives proposées aux collégiens ; 1,3 M€ aux dispositifs pour aider les élèves en difficulté scolaire ; 2,5 M€ aux associations sportives, 1,3 M€ pour le dispositif Vacan’Sports… L’enveloppe dédiée à la politique culturelle s’élève à 15,4 M€ (Festival Chorus, La Défense Jazz Festival, le fonctionnement des 3 musées départementaux, des Archives départementales…).