BTP : parution du guide de sécurité sanitaire sur les chantiers

L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) vient de publier le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction », à destination des professionnels du BTP pour les aider à adopter et respecter les mesures sanitaires nécessaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Une boîte à outils, qui sera enrichie au fils des semaines, a également été publié.

Le guide liste les mesures spécifiques de protection, nécessaires aux personnels du BTP travaillant dans les bureaux, les ateliers, les dépôts ou encore les chantiers.

Ce guide a été réalisé en partenariat avec les experts de l'OPPBTP, des médecins du travail et des péventeurs et a reçu l'agrément des ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail.

Suivre les consignes ou arrêter l'activité

Pour L'OPPBTP, les entreprises doivent pouvoir suivre strictement les consignes ou arrêter leurs activités. « Nous savons qu'il sera difficile pour certaines d'appliquer ces consignes exigeantes. Environ 80 % des entreprises et des chantiers sont arrêtés actuellement et de nombreux professionnels s'interrogent quant à l'opportunité de maintenir ou de reprendre les activités non-urgentes. », souligne Paul Duphil, secrétaire général de l'OPPBTP.

Respecter les gestes barrières

Le guide répond point par point et de façon opérationnelle aux questions que les entreprises du BTP se posent pour organiser leur activité dans le contexte d'épidémie du coronavirus. Il rappelle la nécessité du respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires, à savoir maintenir une distance minimale d'un mètre entre les personnes présentes, se laver fréquemment les mains, et limiter les contacts.

Comme l'explique Paul Duphil, « pour de petites interventions, le travail peut facilement être organisé pour respecter la distance minimale d'un mètre. (...) Chacun peut avoir son bidon d'eau et son savon pour laver ses mains. Dans certains cas, il est souhaitable de tester et valider les nouvelles mesures d'organisation. ».

Établir une « communication de qualité »

Enfin, le guide contient de nombreux sujets pratiques comme le rôle des maîtres d'ouvrage, l'accord préalable des clients, les contrôles d'accès, les fournitures indispensables pour respecter les consignes sanitaires, la gestion des véhicules ou encore les activités chez les particuliers ou dans les locaux de clients.

Le document insiste aussi sur la nécessité de mener une communication de qualité avec les personnels, s'assurant ainsi de la bonne compréhension et du respect de ces consignes exceptionnelles.

Le guide est téléchargeable ici : https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19