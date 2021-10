BTP : à la rencontre des jeunes pour promouvoir l'apprentissage

Ce véhicule sillonnera les routes franciliennes à l'occasion de la tournée “#DestinationTravauxPublics” de la FRTP. Il a pour objectif de se rendre dans tous les territoires de la région d'Île-de-France, en particulier situés à proximité de grands chantiers franciliens, mais également dans les quartiers prioritaires de la politique ville (QPV) et auprès des élèves de 3e.

Opportunité d'emplois pour les jeunes et la région francilienne

A l'heure du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le secteur des travaux publics connaît une croissance majeure en Île-de-France alors que les recruteurs peinent parfois à embaucher. Face à ce constat, l'Etat et ses partenaires se sont mobilisés pour accélérer la formation et répondre à la forte demande des entreprises dans ce secteur.

Les Travaux publics représentent 795 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI et grandes entreprises) réparties sur l'ensemble du territoire francilien. Le secteur emploie plus de 70 000 femmes et hommes (intérim compris) et a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros, dont plus de 40 % était lié à la commande publique, issue des communes et intercommunalités.

En 2019, une subvention de 143 000 euros a ainsi été accordée par l'Etat à la Fédération régionale des travaux publics Ile-de-France au titre du Fonds national d'aménagement du territoire (FNADT), afin de promouvoir les métiers et formations de travaux publics.

Soutien de l'Etat

Depuis la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage issue de la loi du 5 septembre 2018 “Choisir son avenir professionnel”, l'Ile-de-France enregistre une réelle dynamique de l'appareil de formation. 407 centres de formation des apprentis (CFA) ont ainsi été déclarés, dont 303 nouveaux.

Les remontées des données par les opérateurs de compétences (OPCO) confirment une tendance très favorable à l'apprentissage pour l'année 2020 avec plus de 100 000 contrats déposés en Ile-de-France, ce qui, malgré le contexte sanitaire, constitue une nette progression.

Ces résultats tiennent à une implication forte de l'Etat en Île-de-France pour favoriser le déploiement de l'apprentissage.

Depuis septembre 2019, la mise en relation de l'offre et de la demande d'apprentissage a été identifiée comme un chantier prioritaire en Île-de-France. Un premier plan d'action a donc été mis en œuvre dès le second semestre 2019 et s'est notamment concrétisé par l'organisation de 70 sessions “Apprentissage coaching” dans les départements franciliens. Ces rencontres ont permis de mettre en relation 3 000 jeunes avec des CFA et des entreprises.

Face à la crise sanitaire, ce plan a été adapté et relancé. Les préfectures de département ont pour objectif, en s'appuyant sur Pôle emploi, la Directe et le réseau des missions locales, d'organiser de nouvelles sessions Ces nouvelles sessions ciblent les métiers en tension auprès des jeunes de niveau infra-bac, des décrocheurs scolaires et des bacheliers franciliens sans solution au titre de Parcoursup qui ont émis un vœu pour l'apprentissage et ont accepté d'être contactés.

Afin d'orienter les jeunes vers l'apprentissage, Défi Métiers a réalisé un recensement actualisé des places disponibles en CFA (8 126 en octobre), ainsi qu'une cartographie des 28 structures proposant

2 000 places en prépa-apprentissage.

Ce plan d'action régional, tout comme le Plan régional pour l'insertion de la jeunesse des quartiers (PRIJ), s'inscrit pleinement dans le déploiement du plan “ 1 jeune, 1 solution” et a vocation à être amplifié au travers des mesures qu'il prévoit.