Bryan Cave Leighton Paisner se dote d'une nouvelle gouvernance

Après un renforcement significatif de ses équipes en 2020, BCLP compte à Paris 60 avocats dont 14 associés. Constantin Achillas, spécialisé en spécialisé en contentieux complexes et corporate risks, est associé chez BCLP depuis 2013. Olivier Mesmin, associé fiscaliste, est arrivé il y a un an avec une trentaine d'avocats qui ont contribué à renforcer les équipes corporate/M&A et droit social, et à construire des pratiques de haut niveau en immobilier, financement, droit de la concurrence, droit public et environnement et fiscalité. L'arrivée récente de Pierre Popesco avec son équipe dédiée au secteur immobilier s'inscrit dans cette stratégie de croissance ciblée visant à attirer des équipes de premier plan.

« L'année 2020 a été très dynamique malgré la crise sanitaire. La confiance de nos clients et l'engagement sans relâche de nos équipes ont permis d'assurer un exercice solide et nous comptons poursuivre sur cette lancée. Nous allons continuer à apporter à nos clients de tous secteurs d'activité un conseil d'excellence au plus près de leurs préoccupations et ambitions dans un contexte global mouvementé qui nécessite d'être réactif et adaptable », précise Olivier Mesmin.

Le rôle du binôme composé de Constantin Achillas et Olivier Mesmin sera déterminant dans la nouvelle phase du développement du bureau et la mise en œuvre de la stratégie globale de la firme visant à consolider son activité sur trois piliers : l'immobilier, le corporate finance et les contentieux complexes. L'esprit de collégialité et de dynamisme, qui préside à cette nomination, se retrouve à l'échelle internationale avec un binôme qui pilote le cabinet de 1 400 avocats présents dans 30 bureaux dans le monde.

« Notre ambition commune est d'affirmer le positionnement de BCLP en France et en Europe sur ses 3 piliers tout en continuant à valoriser l'approche innovante de la firme, leader au niveau mondial dans la proposition de solutions digitales et collaboratives aux clients locaux et internationaux », commente Constantin Achillas.