Bryan Cave Leighton Paisner renforce son équipe corporate/M&A

Le cabinet, déjà actif à Paris en corporate/M&A, solidifie son offre avec le recrutement d'une équipe composée de six avocats dont Christian Sauer, associé, Kai Völpel, of counsel et leur équipe, spécialisée en opérations de fusions-acquisitions, private equity et joint-ventures.

« Nous sommes ravis d'accueillir Christian, Kai et leur équipe. Les synergies avec l'ensemble du bureau parisien sont prometteuses tant dans l'association de nos compétences que dans la typologie de nos clients. Cette arrivée permet à notre équipe corporate/M&A d'atteindre une taille significative pour faire partie des acteurs clés sur le marché », commente Rémy Blain, managing partner du bureau de Paris.

La nouvelle équipe vient compléter une offre de service alignée sur le positionnement global du cabinet dont le corporate/M&A est un des axes forts de développement. Reconnue au niveau mondial par Chambers and Partners, Legal 500, Thomson Reuters, MergerMarket, JUVE et IFLR 1000, la volonté du cabinet de se développer à Paris en corporate/M&A se confirme. Elle avait déjà été marquée par l'arrivée des équipes de Rémy Blain en 2015 et Antoine Martin en 2016.

« Nos clients français et internationaux, en particulier américains et allemands, trouveront l'appui nécessaire à leur stratégie internationale et toute la palette de compétences d'un cabinet d'affaires full service à Paris », précisent Christian Sauer et Kai Völpel.

Christian Sauer conseille ses clients, français et internationaux, sur leurs opérations de fusions-acquisitions, de Private Equity, d'alliances stratégiques, de joint-ventures et de partenariats.

Kai Völpel intervient, quant à lui, principalement en corporate, fusions-acquisitions et private equity pour une clientèle de moyennes entreprises et de grands groupes nationaux et internationaux, ainsi que des fonds d'investissement français et étrangers.

Virginie Brault-Scaillet, spécialisée sur les opérations de fusion, acquisition et private equity pour des clients français et étrangers, rejoint le cabinet BCLP en qualité de Counsel.

Paul Ast conseille des groupes industriels ainsi que des fonds de capital-investissement dans le cadre de fusions, d'acquisitions et d'opérations de capital-investissement.

Justine Langer, spécialisée en fusions-acquisitions, droit des sociétés, gouvernance d'entreprise et en private equity, conseille principalement des sociétés et des fonds d'investissement pour leurs opérations stratégiques, françaises ou transfrontalières.

Enfin, Dora Pucci intervient en matière de fusions-acquisitions, de droit des affaires et de private equity dans différents secteurs.