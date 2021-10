Basée à Toulouse et disposant de bureaux à Paris et à Londres, OneStock a développé une plateforme logicielle SaaS de gestion des commandes (OMS – Order Management System) dédiée aux retailers pour leur stratégie omnicanale.

L'équipe de BCLP était composée de Christian Sauer, Associé et des collaboratrices Justine Langer et Dora Pucci (Corporate - M&A), ainsi que de Christine Daric, Associée (Droit fiscal) à Paris, et de Benjamin Lee, Associé (Corporate - M&A) à Londres.