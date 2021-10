Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) confirme ses ambitions en France. Il renforce son pôle immobilier

L'immobilier, un axe stratégique pour BCLP

L'équipe de Pierre Popesco rejoint la task force créée avec les arrivées d'Henry Ranchon, Laurent Schittenhelm et David Blondel, en immobilier et en financement immobilier, Christine Daric et Olivier Mesmin en fiscalité, et Jean-Pierre Delvigne en public/urbanisme/environnement, en janvier dernier. Ce recrutement s'inscrit dans la stratégie internationale de BCLP de faire de l'immobilier un axe fort de sa croissance. L'équipe parisienne ainsi renforcée comptera près de 30 avocats dont 7 associés dédiés au secteur immobilier. Pluri-disciplinaire avec des compétences en fiscalité, financement et public/urbanisme/environnement mais aussi en concurrence ou social quand les dossiers le nécessitent, et très expérimentée, l'équipe intervient sur des opérations d'envergure complexes et structurées au niveau national et pan-européen : créations de fonds et de JV, acquisitions et cessions de portefeuilles immobiliers, restructurations et financements. Elle bénéficiera de la qualité du réseau existant, de renommée mondiale, en premier lieu à Londres où BCLP (anciennement BLP) est l'un des leaders du marché depuis de nombreuses années, en Allemagne, en Russie, au Moyen Orient, en Asie du Sud Est et désormais aux Etats Unis à la suite de la fusion de BLP et Bryan Cave.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Pierre. C'est une confirmation de notre volonté d'être un acteur de premier plan en France sur le marché immobilier et de notre capacité d'attraction des meilleures équipes plus particulièrement en immobilier pour poursuivre la stratégie de BCLP d'être incontournable en Europe continentale. A titre personnel, je me réjouis de reconstituer l'équipe que nous formions avec Pierre il y a quelques années. » souligne Henry Ranchon, associé responsable de la pratique immobilière en France. « La croissance du pôle immobilier à Paris s'inscrit dans notre stratégie internationale d'apporter aux acteurs du monde immobilier européens et internationaux un service complet et de très haut niveau. Notre nouvelle force de frappe sur le marché français en est notre plus bel exemple. », complète Chris de Pury, associé responsable de la pratique immobilière de BCLP au niveau mondial basé à Londres.

« Je suis ravi de rejoindre BCLP et de participer au projet ambitieux de création d'une équipe leader pluridisciplinaire dans le secteur immobilier en France. L'immobilier est dans l'ADN de BCLP et la firme s'appuie sur une force de frappe internationale très reconnue. C'est un atout considérable pour nos clients qui peuvent bénéficier d'un des meilleurs savoir-faire en Europe et dans le monde. Par ailleurs, partager et transmettre mon savoir-faire aux équipes est un projet enthousiasmant. » ajoute Pierre Popesco.

A PROPOS DE L'EQUIPE Pierre Popesco, associé Membre du barreau de Paris depuis 1993, Pierre a développé une large pratique en assistant principalement des investisseurs, des entreprises et des promoteurs en France et à l'étranger. Il les accompagne sur tous les aspects de leurs opérations immobilières : acquisitions et cession de biens et de portefeuilles immobiliers (asset deal et share deal), création de fonds, structuration de partenariats, opérations de promotion immobilière, baux commerciaux. Avant de rejoindre BCLP, il a été associé des cabinets Lefèvre Pelletier & associés (1991-2005), Herbert Smith Freehills à Paris au sein duquel il a créé et dirigé le pôle immobilier pendant 12 ans (2005-2017) et CMS Francis Lefebvre Avocats (2018 – 2020). Avant de rejoindre ces cabinets, il avait fondé et géré un centre de recherche spécialisé en droit de l'urbanisme (1981-1986) puis dirigé le service juridique d'Espace Promotion, une filiale d'Unibail spécialisée dans le développement de centres commerciaux (1986-1991). Pierre est référencé parmi les meilleurs avocats en immobilier dans les différents classements internationaux comme Chambers & Partners et Legal 500. Peter Schäfer, Counsel Avocat au barreau de Paris depuis 2011, Peter assiste les investisseurs dans le cadre de transactions, incluant la structuration et le financement du projet, la négociation d'accords de gestion d'actifs et de biens, de baux commerciaux, de contrats de construction et de développement. Les actifs concernés incluent notamment des espaces de bureaux, locaux commerciaux, centres commerciaux, plateformes logistiques, hôtels, etc. Avant de rejoindre BCLP, il a travaillé pour CMS Francis Lefebvre Avocats, LPA-CGR Avocats, Dentons, King & Spalding et Taylor Wessing. Chloé Strasser, Counsel Avocat au barreau de Paris depuis 2012, Chloé a développé une pratique dans les dossiers relatifs à la gestion d'actifs et de biens immobiliers, notamment les baux commerciaux, les baux à loyer et les litiges immobiliers. Elle est régulièrement impliquée dans l'acquisition, la vente et le développement de différents types d'actifs immobiliers. Avant de rejoindre BCLP, Chloé a travaillé au sein des cabinets CMS Francis Lefebvre Avocats, Herbert Smith Freehills, Lefèvre Pelletier & associés, Jeantet et Orrick Rambaud Martel. Michel Koutsomanis, Counsel Avocat au barreau de Paris depuis 2014, Michel est spécialisé dans les transactions immobilières et les opérations de développement immobilier. Il intervient dans des opérations de cessions/acquisitions de portefeuilles pan-européens, de structuration de projets et de partenariats, de contrats de construction et de développement. Ces projets immobiliers peuvent concerner des immeubles de bureaux, des locaux commerciaux, des projets logistiques, des projets résidentiels, des hôtels et des monuments historiques. Avant de rejoindre BCLP, Michel a travaillé au sein des cabinets CMS Francis Lefebvre Avocats et Herbert Smith Freehills. Neda Tassoubi, avocate Avocat au barreau de Paris depuis 2015, Neda intervient principalement dans le cadre d'acquisitions/cessions d'actifs et de sociétés immobilières, de projets de développement de coentreprises et de financement. Elle conseille des bailleurs institutionnels mais aussi des utilisateurs finaux de grande envergure pour tous types d'actifs. Avant de rejoindre BCLP, elle a travaillé pour CMS Francis Lefebvre Avocats et LPA-CGR Avocats. Apolline Coly, avocate Avocat au barreau de Paris depuis 2016, Apolline conseille les investisseurs sur tous les aspects des transactions immobilières, y compris la structuration, le développement et le financement des projets. Elle intervient dans le cadre d'acquisitions et de ventes d'immeubles ou de sociétés immobilières, dans la négociation des contrats de gestion d'actifs et de biens, des baux commerciaux et des contrats de développement. Avant de rejoindre BCLP, elle a travaillé pour CMS Francis Lefebvre Avocats et Herbert Smith Freehills. Martin Delcamp, avocat Avocat au barreau de Paris depuis 2020, Martin conseille les investisseurs dans le cadre d'acquisitions et de ventes d'immeubles ou de sociétés immobilières, la négociation de contrats de gestion d'actifs et de biens, de baux commerciaux, de contrats de construction et de développement. L'équipe bénéficie d'une culture réellement internationale, elle travaille aussi bien en langues française, anglaise, allemande qu'en arabe et grecque.