Bryan Cave Leighton Paisner aux côtés du LCL pour financer l'acquisition des labo LCV

Après l'acquisition de Biomega au printemps 2020, le groupe Bioclinic signe un nouveau build-up avec l'acquisition des laboratoires LCV, un opérateur de la biologie médicale intervenant dans les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne. Le montant de l'opération s'élève à plus de 30 millions d'euros.

Cette acquisition menée de gré à gré dans des délais très courts a été partiellement financée par une dette senior menée par LCL avec Erik Pebreuil et un pool bancaire constitué de LCL, Banque Neuflize OBC, BNP Paribas, Caisse d'Epargne Ile-de-France, Société Générale, Zencap Asset Management et Schelcher Prince Gestion et par une dette mezzanine avec les investisseurs financiers historiques de Bioclinic (Andera Partners, Idia Capital Investissement, Amundi Private Equity Funds (PEF) et Socadif).

L'équipe de Bryan Cave Leighton Paisner, composée d'Olivier Borenstejn (associé) et Emmanuel Le Galloc'h,, est intervenue pour le compte du pool bancaire sur les aspects financement.