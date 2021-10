Brunswick société d'avocats ouvre un bureau à bordeaux et accueille deux nouveaux associés

Ses expertises en corporate, capital-investissement et fusions-acquisitions se renforcent à cette occasion avec l'arrivée de deux nouveaux associés, Pierre Gramage et Sébastien Péronne, accompagnés de deux collaborateurs et de deux juristes.

Porté par une croissance régulière au cours de ces dernières années (notamment en 2016 avec l'arrivée d'un associé en charge de la création d'un pôle IP/IT, le recrutement de trois associés, d'un counsel dédié à la restructuration des dettes financières et de huit collaborateurs), cette implantation marque la poursuite de la stratégie de développement mûrement préparée du cabinet.

Le choix d'une implantation dans la Nouvelle-Aquitaine repose sur la reconnaissance d'un tissu économique important de PME, ETI et certains grands comptes et le développement rapide d'un écosystème autour des entreprises innovantes, ce qui constitue autant de secteurs de prédilection du cabinet. Fort de ses liens privilégiés avec cette région et de ses connaissances sectorielles, Brunswick Société d'Avocats se rapproche des entrepreneurs et des investisseurs pour leur offrir une capacité à traiter des sujets de proximité ou nationaux, des expertises pointues, un accès à son écosystème de partenaires en France et à l'étranger, avec une démarche axée sur la proximité et la réactivité.

Le nouveau bureau, situé en plein cœur du triangle d'or bordelais, sera co-animé par Pierre Gramage et Sébastien Péronne, nouveaux associés pleinement intégrés au cabinet, avec l'appui de l'ensemble des associés. Pierre Gramage et Sébastien Péronne, spécialisés en droit des sociétés, capital-investissement et fusions-acquisitions, sont accompagnés par deux collaborateurs, Cécile Bayle-Demilly et Vincent Gorse, ainsi que deux juristes, Christine Léger et Aude Idris.