Brunswick Société d'Avocats accueille deux avocates

Comptant sur quinze professionnels dédiés, dont quatre avocats associés et une avocate partenaire spécialisée en structuration de fonds d'investissement, l'équipe Capital-Investissement & Fusion-Acquisition de Brunswick Société d'Avocats accompagne ses clients (PME, ETI, groupes et leurs dirigeants, actionnaires, créateurs d'entreprises innovantes et investisseurs) à toutes les étapes structurantes de leur activité.

Brunswick Société d'Avocats accueille donc deux avocates au sein du département capital-investissement et fusions-acquisitions.

Tessa Parodi de Schonen, 36 ans, est titulaire d'un DEA « Droit de Common Law » (Assas - 2004) et d'un LLM « International Business and Trade Law » (Fordham University, New York - 2005). Tessa est inscrite au barreau de New York depuis 2009 et au barreau de Paris depuis 2011. Elle a commencé à exercer au sein des équipes capital-investissement & fusions-acquisitions du cabinet Orrick Rambaud Martel en 2007. Après un passage au sein des équipes LBO - fusions-acquisitions du cabinet Nixon Peabody, elle intègre le cabinet Scotto & Associés où elle approfondit la pratique du management package et notamment ses aspects financiers.

Laura Hominal, 28 ans, titulaire d'un Master II en « Droit des Affaires et de l'Économie » (Paris 1 Panthéon Sorbonne - 2011), est inscrite au barreau de Paris depuis 2013. Elle est auteur d'un mémoire dans le domaine du droit des sociétés, portant sur les rapports entre l'associé et sa société et l'interférence entre ces deux personnes juridiques. Laura a travaillé précédemment au sein des équipes M&A de cabinets anglo-saxons et français tels que Lacourte Raquin Tatar et Allen & Overy.