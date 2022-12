Bruno Le Maire : ne plus se priver de nos talents, « aussi divers soient-ils »

Placée sous le signe de l’impact, la deuxième édition du Sommet de l’inclusion économique s’est dernièrement tenue au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, réunissant 10 000 personnes. Ce rendez-vous, organisé par la Fondation Mozaïk, s’est adressé à tous les acteurs et décideurs économiques, politiques et associatifs qui veulent faire évoluer les lignes en matière d’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Des difficultés d’accès à l’emploi pour les jeunes issus des QPPV

Au cours de l’ouverture du Sommet, la présentatrice Aïda Touihri a donné plusieurs éléments de preuve des difficultés des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. « Le but est que chacun trouve sa place, pas forcément en sortant d’une grande école, ni de Paris et pas seulement pour devenir femme de ménage ou agent de sécurité. Il y a tellement d’autres perspectives, ces jeunes ne doivent pas s’interdire de rêver, pourtant les chiffres sont là pour les décourager. 37 % des 18-34 ans ont vécu une situation de discrimination dans le cadre de leur recherche d’emploi ou de carrière. Un entrepreneur sur trois issus des QPPV a du mal à trouver un crédit. Seulement 3,5 % des dirigeants des Comex du SBF 120 sont issus de la diversité », a-t-elle indiqué.

L’inclusion, solution du plein emploi

Après cette introduction, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a pris la parole pour appuyer sur le sujet de l’inclusion et l’accès de tous à l’emploi. « Je compte sur vous, dirigeants d’entreprise, responsables des services publics pour valoriser les talents de notre pays quelles que soient leurs origines, c’est la seule façon de parvenir à notre objectif stratégique : le plein emploi en 2023. Le Gouvernement croit en l’insertion par le travail. Avoir un emploi, c'est de l'indépendance, c'est le sentiment d'être utile, c'est trouver sa place dans la société, c'est servir les autres, c'est pouvoir construire son propre destin. C’est pourquoi depuis 2017, nous avons un objectif que chacun puisse vivre de son travail. Les résultats sont encourageants, avec un taux d’emploi qui est au plus haut depuis un demi-siècle, et des jeunes de mieux en mieux intégrés », a-t-il déclaré.

Cependant, le ministre a indiqué que des problèmes persistaient. « Trop de nos compatriotes qui ont étudié à l’école de la République, qui sont diplômés, se sentent encore mis à l’écart de la vie professionnelle. Les discriminations doivent cesser partout où elles demeurent. J’attends que les recrutements soient plus diversifiés selon l’origine sociale, culturelle ou territoriale des candidats. C’est notre devoir à tous et dans l’intérêt de chacun, parce que quand nous regardons les difficultés de recrutement des entreprises, elles n’ont jamais été aussi fortes depuis près de quinze ans. Malgré cela, le taux de chômage des quartiers populaires est toujours trois fois plus élevé qu’ailleurs en France. Nous devons donc faire en sorte de réconcilier cette contradiction en permettant à tous les jeunes qui sont très motivés de travailler et en leur donnant la place qu'ils méritent. Il nous faut mieux les orienter, les valoriser et leur faire confiance. Nous ne devons plus nous priver de la moindre partie de nos talents, aussi divers soient-ils. Nous avons besoin de la richesse des points de vue, besoins des expériences pour innover et pour entreprendre ».

© AP - Saïd Hammouche, président de la Fondation Mozaïk

« Installer le recrutement inclusif comme une norme »

Pour clôturer l’ouverture du Sommet, Saïd Hammouche, président de la Fondation Mozaïk a tenu à rappeler que « la diversité et l’inclusion étaient deux sujets épineux », mais « des sujets positifs et nécessaires à la cohésion nationale et au monde économique ». « Il ne peut y avoir de croissance sans inclusion économique. Il faut que nous dépassions chacun nos préjugés, parce que les préjugés génèrent des stéréotypes, et ces stéréotypes alimentent la dynamique de la discrimination », a-t-il signalé.

« Aujourd’hui, pour pouvoir créer des entreprises qui fonctionnent, qui sont performantes et de plus en plus innovantes, nous avons besoin de talents, de réfléchir différemment et de compétences qui viennent de partout. Pour pouvoir aller plus loin, nous avons besoin de mettre en place des stratégies de coalition. Nous rentrons dans une phase où une grande partie de la population active va être mobilisé sur ces questions pour lutter contre les discriminations à l'emploi, pour faire en sorte que chacun puisse être reconnu au regard de ses compétences ».

Pour conclure, le président de la Fondation Mozaïk a déclaré : « Nous devons installer le recrutement inclusif comme étant une norme. Quelle que soit son origine, quel que soit son genre, il faut que nous puissions être reconnus sur une seule valeur qui est la compétence ».