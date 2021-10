Bruno Geeraert, nouveau président du réseau Exco

Président du cabinet marseillais Exco Omniconseils depuis 2004, il succède à Pierre Vieillard à la tête du réseau. En 1987, Bruno Geeraert entre en tant que stagiaire chez Omniconseils dont il devient salarié en 1992, associé en 1997, directeur général en 2002 – année de création d'Exco - puis Président deux années plus tard. Cette nomination salue 15 ans d'engagement sans faille au sein du réseau : « Exco m'a beaucoup apporté dans ma progression tant au niveau professionnel que personnel ».

Âgé de 50 ans, Bruno Geeraert s'investit depuis longtemps dans la formation. Membre du Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprise depuis 1993, il devient vice-président et président de sa section marseillaise. En 2006, il rentre pour un an au bureau national de cette école de formation des dirigeants. Il est également membre de l'Association pour le Progrès du Management depuis une dizaine d'années. Au sein du réseau, il contribue à réaliser des formations commerciales.

Alors que la loi Pacte bouscule la profession comptable, Bruno Geeraert reste optimiste et orientera son mandat autour de 3 axes majeurs afin de faire des cabinets Exco des leaders dans leurs métiers mais aussi dans leurs régions :

- Poursuivre la digitalisation des métiers traditionnels de l'expertise comptable dans les cabinets du réseau en déployant des outils numériques performants ;

- Développer des missions d'accompagnement des entreprises en poursuivant le périmètre d'action des cabinets Exco ;

- Déployer une offre de conseil pour adresser l'ensemble des besoins des entrepreneurs.

Le nouveau président rappelle le caractère bien particulier d'Exco : « Notre modèle de fonctionnement assis sur l'indépendance et la dimension entrepreneuriale de nos membres permet une agilité des cabinets, qui conservent leurs atouts et spécificités tout en étant adossées à une marque nationale forte et à un collectif porteur d'élan et de réassurance ». C'est pourquoi, les trois défis de son programme ne pourront être relevés qu'avec le soutien de l'ensemble des cabinets locaux : « Pour réussir, nous aurons besoin d'une appropriation et d'une adhésion de tous les cabinets appartenant au réseau ».

Pierre angulaire de la stratégie de Bruno Geeraert, Exco Consulting, groupement de compétences unique dans la profession, sera lancé dans les prochaines semaines. « Notre projet est de fédérer sous une bannière commune tous les conseils de l'entreprise, sur les sujets financiers, stratégiques, d'innovation, de transformation et d'organisation. Concentrer toutes ces compétences nous permettra de mieux servir notre marché et de rester dans la dynamique évolutive et digitale de nos économies », indiquait Franck Parker, directeur général d'Exco France à propos de ce projet lors du 74e Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables. n