Bruno Ducoulomier intègre Derriennic Associés

« J'ai régulièrement eu l'occasion d'échanger avec le cabinet, sur de nombreuses questions et dans le cadre de dossiers communs complexes. J'apprécie humainement les membres de ce cabinet et me réjouis de les rejoindre ; j'ai également été séduit par leur structure, à la fois hautement spécialisée et valorisant une approche agile de leur expertise », déclare Bruno Ducoulombier.

Développeur d'une expertise de premier plan en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et en compliance, Bruno Ducoulombier accompagne en conseil et en contentieux une clientèle de grands groupes et de PME innovantes, évoluant principalement dans les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et de la finance.

Son arrivée chez Derriennic Associés vient soutenir la pratique IP-IT du cabinet, une de ses activités historiques, ainsi que développer la pratique compliance, notamment sur la loi relative au devoir de vigilance et la lutte anti-corruption. Lui et l'équipe du cabinet, partagent une expertise commune issue de leurs échanges réguliers sur de nombreux dossiers depuis dix ans.