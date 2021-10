Bridges Builder : nouveau tremplin pour les start-ups africaines

Depuis plusieurs années, la tech africaine a su, malgré le manque de ressources dont souffre le continent, séduire les investisseurs étrangers par sa capacité à proposer des solutions efficaces aux enjeux actuels, forte d'un esprit « dégourdi » & « astucieux» pour contourner des problématiques économiques ou environnementales.

Souhaitant les aider à développer leur rayonnement national, Sanaa Berthié a lancé Bridges Builder, la première plateforme d'intermédiation et de conseil pour l'investissement européen des startups africaines.

Promouvoir les meilleures startups africaines

Bridges Buider se veut donc être une rampe de lancement pour les start-ups africaines qui portent de nombreux projets fédérateurs, qui créeront de la valeur et de l'emploi, afin de leur donner la possibilité de se déployer grâce à des investisseurs européens.

Bridges Builder accompagne ces startups tout au long du processus et les aide à monter leur business model, leur canevas, leur elevator pitch, leur business plan, leur product roadmap, leur étude marketing, leur stratégie de vente et de distribution ainsi qu' à trouver des financements.

Des investissements lucratifs

Sur Bridges Builder, les investisseurs européens comme les Business Angels, Private Equity, Corporate, ou les Bailleurs de fonds découvriront des alternatives d'investissements « ultra-rentables » dans des secteurs porteurs comme le e-commerce, l'agritech, le e-learning, la e-santé, etc.

Pour leur permettre de se lancer en toute sérénité, la plateforme leur fait bénéficier de l'expérience opérationnelle et terrain de Sanaa et de sa double culture, puisque Bridges Builder est un acteur multiculturel et multilingue, mais aussi de son réseau de partenaires locaux, pour un déploiement opérationnel efficace ainsi que des techniques web d'acquisition de projets de startups, d'une équipe agile pour une offre adaptée et sur-mesure et de l'identification des points de vigilance liés au marché et à l'écosystème local.

L'alliance de deux convictions

Le projet de Bridges Builder s'appuie sur la conviction qu'un monde meilleur est possible grâce au potentiel humain, déployé à large échelle par la favorisation des complémentarités et des synergies sur une base collaborative.

Et c'est justement l'innovation technologique qui peut catalyser ce modèle de mieux travailler ensemble, en contribuant à la résolution de grands enjeux sociétaux et environnementaux dans le monde. « Bridges Builder souhaite apporter sa contribution, et construire un nouvel écosystème gagnant-gagnant intégrant les investisseurs européens, l'innovation technologique, et les entrepreneurs techs africains. », conclut sa fondatrice.