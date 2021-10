Brexit : La Défense fait sa pub pour attirer les entreprises de la City

Les résultats du référendum britannique du 24 juin dernier ont ouvert la voie à de nouveaux équilibres européens et à une potentielle décentralisation d'une partie des activités de la banque, de la finance et des assurances aujourd'hui surreprésentées à Londres, au profit d'autres territoires de l'Union européenne. Cet événement offre des opportunités et de nouvelles perspectives profitables à Paris La Défense qui entend tirer son épingle du jeu concurrentiel européen.

Une campagne de notoriété, basée sur l'humour avec un ton décalé très British sera déployée en France et au Royaume-Uni. Cette promotion déclinée sous différents supports vise à affirmer Paris La Défense, et le cadre offert par le territoire des Hauts-de-Seine comme référence en matière d'attractivité économique.

Un quartier d'affaires compétitif et attractif

Paris La Défense présente une concentration de centres de décisions internationaux avec près de 500 entreprises installées (160 000 salariés), dont 40% sont étrangères. Avec 3,5 millions de m² de bureaux, le quartier d'affaires présente un parc immobilier de premier rang comprenant de nouvelles tours répondant aux normes internationales et environnementales les plus élevées et offrant un cadre de travail exceptionnel. D'ici à 2019, l'offre sera enrichie de 200 000 m² de surfaces tertiaires neuves supplémentaires.

Paris La Défense dispose d'une offre immédiate de près de 275 000 m² (valeurs locatives maximale de 550 euros le m² par an à Paris La Défense contre 1 554 euros le m² par an pour London Central). Le faible taux de vacance (8,2% en septembre 2016), traduit la qualité et l'attractivité de son offre immobilière. Le quartier d'affaires bénéficie également d'un des meilleurs réseaux de transports publics au monde et se situe à moins de 3 heures des principales villes européennes.

« Cette campagne déroule le tapis bleu-blanc-rouge aux milliers de talents et professionnels qui cherchent désormais un nouveau siège européen. » souligne Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Defacto.

Le territoire des Hauts-de-Seine, à proximité de Paris, bénéficie d'un dynamisme économique sans relâche, et, grâce à Paris La Défense, premier quartier d'affaires européen, peut se prévaloir d'être le 1er lieu d'implantation des entreprises de plus de 1000 salariés. Parmi les 145 880 entreprises françaises et internationales implantées dans les Hauts-de-Seine : Coca-Cola, L'Oréal, Huawei, Carrefour, Clarins, Procter & Gamble…