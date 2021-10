Brasserie Sébillon : une sacrée centenaire !

La famille Joulie, qui veille aux destinées de cette institution depuis 1984, a su préserver le patrimoine de cette brasserie chic, parvenant même à l’embellir au fil du temps, l’agrémentant notamment d’une petite salle ouvrant sur un jardin fleuri.

Le fameux gigot d’agneau Allaiton persiste à jouer les vedettes, proposé toute l’année et présenté, comme le veut la tradition, sur sa voiture de tranche, découpé devant le client qui peut même opter pour le morceau de son choix. Cette viande « griffée » est proposée avec les délicieux lingots blancs et leur jus capiteux. Le banc de fruits de mer est presque aussi célèbre, avec en tête de gondole ses huîtres (Gillardeau, Perles blanches, Perles de l’impératrice de Joël Dupuch…) et ses langoustines fraîches…

La carte recèle d’autres merveilles, notamment côté viandes avec le Rognon de veau grillé entier ou émincé façon « grand-mère », servi en cocotte. Côté mer, la star locale reste sans conteste la Belle sole française de 450 g, meunière ou à la plancha.

Les desserts sont, quant à eux, caractéristique des brasseries de tradition : Baba moelleux, la mousse au chocolat maison servie en jatte avec sa brioche tiède, les crêtes Suzette flambées au Grand Marnier, l’Eclair géant « Sébillon »… Belle cave à découvrir.