Brasserie Barbès, version Super production !

Il faut le voir pour le croire… On se la représentait dans son jus au cœur du 8e ou du16e… Mais alors boulevard Barbès ! Et finalement, ce restaurant – bar – restaurant – dancing est bien où il est, jolimement décalé… Quant à la mise en scène, elle est au-delà de tout éloge. Le pitch est éloquent : un établissement de 850 m2 structuré sur quatre niveaux parvient à faire le buzz, de 8h à 2h du matin. On y déjeune, on y dîne, on y sirote un cocktail, on y danse…. Un festival ! On déjeune et on dîne au rez-de-chaussée et au premier –avec le métro aérien qui passe là, on se croirait à Brooklyn– on prend aussi l’air dans le patio au toit rétractable, on se déhanche au troisième et enfin, bientôt, on se prélassera sur le « rooftop » ! Le décor est à la hauteur de la production, fruit de longs mois de travaux pour une transformation en profondeur. La carte de restauration arrive en guest star, avec de sérieux arguments. Dans les rôles titres des entrées, le Carpaccio de bar, agrumes et fenouil ; les Couteaux persillés, les Cromesquis de chorizo. De leur côté, les plats ne sont pas des seconds rôles : risotto de coquillages aux asperges ; sole meunière ; Côte de bœuf, beurre maître d’hôtel ; Coquelet laqué… Les desserts arrivent en vedettes américaines : Millefeuille caramel beurre salé ; Vacherin glacé : Tarte aux fraises… A noter les jus frais au petit-déjeuner. Pour résumer ce dithyrambe amplement méritée, la Brasserie Barbès a tout pour faire beaucoup d’entrées…