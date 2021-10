BpiFrance renforce son soutien aux TPE, PME et ETI

L'année 2018 a été une année record au service du financement de l'investissement et de la croissance des PME et ETI. Les crédits à moyen et long-terme dédiés à l'investissement sont en hausse de 8 %.

Cette hausse est liée à la croissance de près de 13 % du cofinancement des prêts bancaires notamment dans le financement de l'équipement industriel de production et des transports (+11 %).

L'activité de crédit finançant les besoins immatériels, demeure à haut niveau, avec 2,5 milliards d'euros de prêts sans garantie octroyés. Ces prêts constituent une offre très appréciée des TPE, avec le soutien des Régions, et des PME de la French Fab.

Le financement de l'innovation sur fonds publics est en léger recul, tandis que les prêts d'amorçage et prêts à l'innovation s'inscrivent en forte hausse (+35 %, à 442 millions d'euros).

« En 2018, Bpifrance a été un puissant catalyseur de la croissance des entreprises, en augmentant le maillage de ses interventions locales en financement, fonds propres et accompagnement. La hausse des crédits d'investissements aux TPE et PME, l'augmentation du nombre de PME bénéficiaires des outils publics d'aides à l'export, ainsi que la forte croissance du nombre de PME investies en fonds propres confirment l'ambition des entrepreneurs français. Pour susciter et accompagner cette ambition, les dispositifs de conseil et de formation à destination des PME et ETI sont passés à l'échelle supérieure grâce aux partenariats avec les Régions et avec les filières industrielles, permettant le lancement de 8 nouvelles promotions d'Accélérateurs PME sur l'ensemble du territoire. En 2019, Bpifrance se déploiera encore plus massivement en direction des créateurs d'entreprise et des TPE, avec son nouveau fer de lance, Bpifrance Création », déclare Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.