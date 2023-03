BpiFrance lance un observatoire de startups

Afin de mesurer l’évolution du nombre de startups et de PME industrielles, mais aussi d’ouverture de sites industriels innovants, et des levées de fonds, BpiFrance a décidé de créer le premier observatoire de la dynamique de ces entreprises. Ce lancement est intervenu un an après la mise en place du Plan startups et PME industrielles.

Cet observatoire a recensé 76 sites industriels inaugurés en 2022 par des startups et PME innovantes, à l’origine de la création de 3 000 emplois, et plus de 200 levées de fonds à vocation industrielle. « Une accélération permise par le renforcement du soutien de BpiFrance au financement et à l’accompagnement des acteurs industriels sur le territoire, notamment dans le cadre de France 2030 », s’est réjoui BpiFrance dans un communiqué.

1 900 startups et PME industrielles en France

BpiFrance a indiqué qu’à fin 2022, 1 900 startups à vocation industrielle sur l’ensemble du territoire national ont été dénombrées, dont plus des deux tiers ont leur siège en dehors de l’Île-de-France. Parmi elles, 44 % sont des Deeptech, c’est-à-dire des entreprises de tous secteurs, qui portent une innovation à forte valeur ajoutée basée sur une rupture technologie développée en lien étroit avec le monde de la recherche. Il y a également 38 % de Greentech, qui offrent une solution innovante pour améliorer l’impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux, tout en contribuant significativement à au moins un objectif de la taxonomie européenne. Enfin, 35 % sont qualifiées de « French Care » car elles développent des innovations au service de l’excellence en santé.

Hausse des levées de fonds vers l’industrie

L’observatoire de BpiFrance a également révélé une augmentation de 36 % des fonds levés et dirigés vers l’industrie, par les startups françaises, à l’encontre d’une tendance mondiale en baisse. Ainsi, 3,78 milliards d’euros ont été levés en 2022, permettant à la France de passer devant l’Allemagne et d’atteindre le premier rang des pays de l’Union européenne.

Des chiffres encourageants, selon Paul-François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance : « le lien étroit que nous voulons créer entre la French Tech et la French Fab, les laboratoires de recherche et les startups et PME, vont nous permettre d’accélérer le mouvement de réindustrialisation de la France, avec une dimension durable et impact fort ».