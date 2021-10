Bpifrance lance le « Pass Repreneur »

La transmission est une étape cruciale dans la vie d’une entreprise, c’est une zone traditionnellement qualifiée de « zone à risque ». C’est aussi une opportunité pour le dirigeant repreneur. Les ETI et les PME représentant 52 % des emplois en France, leur pérennité et leur développement représentent donc un enjeu social et économique majeur. Le « Pass Repreneur » constitue une réponse opérationnelle capable de pallier les difficultés de la transmission et d’optimiser les chances de succès. Comme le précise Bpifrance « 30 % des opérations d’investissement opérées par dans les PME – soit une trentaine de PME par an – concernent une reprise d’entreprise (Management Buy In [MBI], Management Buy Out [MBO] ou reprise intra- familiale).

Le « Pass Repreneur » aide à analyser les enjeux de l’entreprise dans son environnement concurrentiel ; à appuyer le dirigeant sur la manière d’adresser au mieux ces enjeux, lors d’un diagnostic personnalisé ; à mettre en place un plan d’actions adapté et priorisé, avec des points d’étape respectivement à 30 et 100 jours après la reprise.

Ce dispositif d’accompagnement innovant et personnalisé, mis en place dès l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction, a pour objectif de permettre au repreneur de cibler les actions prioritaires, de rédiger sa feuille de route, de bénéficier d’un suivi personnalisé et de sécuriser ses chances de réussite et son investissement financier.

Bpifrance se fixe pour ambition d’accompagner 100 PME sur trois ans dans ce cadre.