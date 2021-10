Bpifrance Inno Génération (BIG) : avocats et entrepreneurs ensemble pour la relance

Le 7 octobre 2021, à l’Accor Arena à Paris, les avocats ont répondu aux questions concrètes des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises et ont donné près d'une centaine de consultations juridiques en ligne pendant l’évènement, qui a été clôturé par le président de la République, Emmanuel Macron.

Organisée sous le slogan « Conquérir pour servir l’avenir », cette septième édition était l’occasion pour les avocats de rappeler la nécessité du travail d’équipe entre leur profession et l’entrepreneur. « Investir sur sa sécurité juridique dès le départ, c’est investir sur soi-même et créer de la valeur », a insisté la présidente de la commission Droit et entreprise, Marion Couffignal. Le duo avocat/entrepreneur est un vecteur de confiance vis-à-vis des partenaires commerciaux, des investisseurs et des banques.

Pour le Conseil national des barreaux (CNB), devenir partenaire officiel de l’événement BIG s’inscrit dans son projet de participation à la reprise économique du pays grâce à l’accompagnement des entrepreneurs. A cette fin, en tant qque signataire du plan de relance du Gouvernement et partie prenante aux comités départementaux de sortie de crise, le CNB a mis en place un outil d’autodiagnostic destiné aux entrepreneurs pour déterminer les points de vigilance concernant leurs besoins de droit. Il proposera prochainement aux entrepreneurs un outil pour anticiper les difficultés financières des entreprises.