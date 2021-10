Bpifrance et Initiative France renforcent leur engagement pour les TPE/PME

Dans le cadre de leurs actions respectives au service du tissu national des TPE/PME, Bpifrance et Initiative France souhaitent renforcer leur coopération pour œuvrer conjointement au développement de ces entreprises, créatrices de nombreux emplois et structurantes pour les territoires.

Engagés ensemble depuis de nombreuses années, les deux partenaires mettent à profit leur expertise, leur savoir-faire et leur réseau pour favoriser les projets de création et de reprise d'entreprises en facilitant l'accès à des prêts d'honneur, accordés à taux zéro, sans garantie personnelle et assortis d'un accompagnement des porteurs de projet.

Les prêts d'honneur octroyés par les plateformes Initiative France, bénéficiant de la garantie de Bpifrance, permettent aux entrepreneurs de renforcer la structure financière de leur société grâce à un apport en fonds propres et de financer ainsi leur besoin en fonds de roulement et leurs investissements immatériels. Ces prêts, dont l'octroi repose sur l'expertise, la proximité et la confiance, facilitent par ailleurs, l'obtention de financements bancaires, générant un important effet de levier.

Entre 2012 et 2018, ce sont ainsi près de 510 millions d'euros de prêts d'honneur accordés par Initiative France qui ont bénéficié de la garantie Bpifrance, en faveur de plus de 57 500 créateurs ou repreneurs d'entreprise, pour un montant moyen unitaire de 8 800 euros (et jusqu'à

50 000 euros en moyenne pour les entreprises innovantes).

Améliorer le financement des TPE-PME en croissance

Le renouvellement de ce partenariat est l'occasion d'un élargissement de l'intervention en garantie de Bpifrance.

Les jeunes TPE et PME de plus trois ans, installées dans tous les territoires français, pourront dorénavant, bénéficier de ce dispositif de soutien, garanti par Bpifrance, et financer ainsi leur développement.

Les deux partenaires offrent une nouvelle solution aux TPE/PME françaises pour saisir les opportunités de croissance qui s'offrent à elles (développement commercial, croissance externe, diversification d'activité, investissement matériel et immatériel) en leur apportant de la crédibilité pour mobiliser les banques.

« Bpifrance accorde une attention particulière aux TPE, principal pourvoyeur d'emplois dans les territoires. Avec la garantie de prêts bancaires, nous disposons d'un formidable outil de financement adapté à ces entreprises. Ce sont ainsi 8,9 milliards d'euros de prêts bancaires qui ont été garantis en 2017, essentiellement en faveur des TPE. Je suis ravi aujourd'hui de renouveler notre partenariat avec Initiative France, et de l'élargir aux entreprises en développement pour qu'elles grandissent mieux et plus vite », déclare Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.

Un partenariat solide

« Nous sommes très heureux de renforcer ce partenariat avec Bpifrance qui se fonde sur une collaboration fructueuse de longue date. Le dispositif proposé par nos deux entités est un vrai levier pour faire grandir les entreprises. Il s'agit à la fois d'amorcer et aussi d'accélérer le mouvement de croissance des entreprises, au cœur de notre ambition commune. L'élargissement de l'intervention en garantie de Bpifrance sur les prêts d'honneur d'Initiative France, accessible désormais aux entreprises de trois à sept ans d'existence, constitue une étape importante dans cette perspective », ajoute Louis Schweitzer, président d'Initiative France.

Avec ce nouvel accord qui s'inscrit dans la droite ligne de la volonté des Pouvoirs publics de renforcer l'offre d'accompagnement des entreprises, en particulier dans les “quartiers”, les partenaires donnent un nouvel élan à leur coopération et intensifient leurs efforts en faveur de la réussite des entrepreneurs, du développement des entreprises et des territoires, créateurs de richesses et d'emplois.