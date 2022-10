Box2Home by Warning+ lance une nouvelle solution fluviale intermodale

Warning+ est un acteur incontournable du transport et de la logistique urbaine. Avec ses 2 000 collaborateurs et 1 500 véhicules, l’entreprise lyonnaise maille aujourd’hui tout le territoire français, déploie un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros par an et affiche une croissance exponentielle et constante depuis sa création.

Aujourd’hui le transport routier est responsable de 25 % des émissions de gaz à effets de serre, de l’accroissement du trafic, de nuisances sonores et de 62 % des accidents de la route (hors agglomération). C’est dans cette conscience, en étant toujours en alerte sur la régulation, la logistique et la multimodalité, que Warning+, à travers sa filiale Box2Home, a imaginé une solution fluviale intermodale de livraison de produits volumineux et lourds qui répond aux attentes des clients comme des consommateurs.

Une solution fluviale innovante

Box2Home by Warning+, soutenu par le port et la ville de Paris, propose depuis cette rentrée 2022 un tout nouveau service sur mesure de transport combiné fleuve-route qui inclut toutes les étapes, de la préparation de commandes jusqu’à la livraison au destinataire final.

« Aujourd’hui le transport modal est représenté majoritairement par le routier avec 88,5 %, vient ensuite le ferroviaire avec 9,6% et enfin le fluvial avec seulement 1,9 %. Ce dernier mode est donc largement sous-exploité et offre pourtant de réelles qualités économiques et environnementales. Box2Home et Warning+ portent l’ambition de rendre les villes « plus intelligentes » et respectueuses de l’environnement. C’est dans cette optique que nous avons imaginé cette solution qui favorise un mode de transport doux et en réduisant l’espace public dédié aux voitures », explique Ahmed Chaieb, CEO et fondateur de Box2Home.

Cette solution fluviale innovante a été récompensée par le Lauréat juillet 2020 AMI fret & logistique région Ile-de-France. Elle permet de gérer le changement d’échelle qu’impose la distribution en zone urbaine et fait le lien entre le fret conteneurisé et le destinataire final.

Livraison en 24h ou 48h

Après une navigation de 3h30 jusqu’au port de Bercy, les équipes Box2Home by Warning+ prendront le relais pour réaliser le déchargement et chargement des véhicules de livraison directement à quai.

Cette organisation permet à Box2Home by Warning+ d’assurer une livraison en 24h ou 48h dans

Paris et sa proche banlieue, avec ou non contrainte horaire et pour des commandes inférieures ou supérieures à 30kg.

Ces bateaux auto-déchargeant d’une capacité de 700 tonnes, peuvent intégrer jusqu’à 40 caisses chacun et permettent de réduire l’empreinte Carbonne émise pour chaque livraison par 4.

Dès cet automne, Box2Home by Warning+ met à disposition une première ligne par jour entre le port de Gennevilliers et Paris Bercy et travaille déjà à la mise en place d’une escale supplémentaire dans l’ouest de Paris. À l’avenir, d’autres liaisons devraient voir le jour à Paris avec le port de Bonneuil sur Marne par exemple.